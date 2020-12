Variedades Óleo de coco para o cabelo? Aprenda a usar e descubra seus benefícios

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

O óleo de coco pode estimular a circulação sanguínea e, consequentemente, o crescimento dos fios. (Foto: Reprodução)

Você já deve ter ouvido por aí que o óleo de coco é ótimo para os cabelos, não? Aqui você vai descobrir como usar o produto e todos os seus benefícios para a saúde das madeixas.

Os benefícios

São inúmeros os motivos para aplicar o produto no cabelo. Quando aplicado no couro cabeludo, por exemplo, em conjunto com massagens em movimentos circulares, pode estimular a circulação sanguínea e, consequentemente, o crescimento dos fios.

O óleo de coco trata a saúde do couro cabelo, devido às suas propriedades antifúngicas e antibacterianas. Ou seja, ameniza oleosidade em excesso, caspas, entre outras disfunções dessa região. O produto também combate a opacidade e a quebra dos fios graças a hidratação profunda que proporciona.

Sua hidratação reduz casos de pontas duplas e frizz, além de proteger os fios dos danos causados pelo sol, poluição, sol, cloro, ferramentas de calor (chapinha, secador, etc) e outros.

Usar óleo de coco no cabelo é a melhor maneira de hidratar os fios de maneira natural. O produto retém a umidade no fio, deixando-o úmido e hidratado por mais tempo, por possuir alto fator condicionante.

Ele também tonifica as madeixas, protege contra piolhos, retarda o envelhecimento do fio e a calvície, oferece proteção contra os raios solares, mantém a cor dos fios coloridos por mais tempo, além de ser altamente nutritivo para o cabelo.

Os tipos de cabelos que podem usar o óleo

O óleo de coco é indicado principalmente para as cacheadas e crespas. Pois elas precisam de uma dose a mais de hidratação e nutrição nas suas madeixas que são mais sensíveis. Isso porque esses fios acabam sendo mais ressecados do que os lisos e ondulados, devido a dificuldade do óleo natural do couro cabeludo descer pelo fio com curvatura espiral ou em Z.

Entretanto, o produto pode e deve ser usado por absolutamente todos os tipos de cabelos. Isso porque todo tipo de fio pode sofrer com ressecamento, opacidade, frizz ou pontas duplas.

Como aplicar o óleo de coco

Para os fios cacheados e crespos, por exemplo, o mais indicado é que o óleo de coco seja aplicado diretamente no cabelo e em abundância, durante o procedimento de umectação capilar. Isso fará com que a cabeleira receba uma nutrição poderosa, ideal para esses tipos de curvatura.

Já no caso dos cabelos lisos e ondulados, por serem naturalmente mais oleosos, não é indicado que o óleo seja aplicado diretamente no cabelo. Para esses, a melhor opção é optar por produtos como máscara de hidratação, shampoos, condicionadores e leave-ins com óleo de coco na composição. No caso de fios lisos ou ondulados muito ressecados, o óleo pode até ser usado puro, porém, em menor quantidade e apenas nas pontas.

Passo a passo de como aplicar o óleo

1-Aplicar uma boa quantidade de óleo de coco nos cabelos sujos e secos, mecha a mecha.

2-Depois de deixar o cabelo bem úmido com o óleo, apenas na região do comprimento e pontas, massageie delicadamente as mechas, enluvando-as, e o couro cabeludo com as pontas dos dedos.

3-Prenda o cabelo em um coque e coloque também uma touca se achar melhor.

4-Deixe agir por, no mínimo, 40 minutos. Entretanto, quanto mais tempo você deixar o óleo no cabelo, mais a fibra capilar vai absorver esse tratamento.

5-Depois do tempo de pausa, enxágue com bastante água, higienize com o seu shampoo preferido e finalize com o condicionador.

6-Se preferir, você também pode optar por uma umectação noturna. Para isso, basta ir para a cama com o óleo nos fios e higienizar com água, shampoo e condicionador pela manhã.

