Variedades Fãs criticam Simone por querer dar à luz nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A cantora passou as últimas semanas em Cancún para poder viajar para Miami. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dupla de Simaria, Simone viajou para os Estados Unidos para o nascimento da filha, Zaya. A cantora decidiu dar à luz a herdeira em solo americano, de acordo com o colunista Leo Dias. Caso isso aconteça, a herdeira deve receber a cidadania americana por ter sido registrada no local, assim como a caçula de Claudia Leitte e o primogênito de Thammy Miranda.

Simone, inclusive, já aterrissou nos Estados Unidos. Na manhã desta terça-feira (22), o marido da cantora, Kaká Diniz, anunciou a chegada no país ao publicar uma foto marcando a localização de Miami, na Flórida, onde a herdeira deve nascer, provavelmente. Sendo assim, a sertaneja está acompanhada do empresário e do filho mais velho, Henry.

O parto de Simone nos Estados Unidos não é por acaso. A cantora, que já notou o crescimento da barriga, passou as últimas semanas em Cancún para poder viajar para Miami, inclusive. Isto foi necessário porque os EUA restringiram a entrada de brasileiros em solo americano pela pandemia do novo coronavírus.

Críticas

A cantora sofreu bastante críticas de seus fãs e seguidores por escolher ter sua bebê no exterior, já que tem uma carreira consolidada por aqui.

“O povo ganha a vida no Brasil, mas na hora de parir, vai ter filho americano e não brasileiro. Isso porque o Brasil está bom só para ele. Infelizmente, nós, pobres, temos que ter filhos brasileiros mesmos”, escreveu uma fã.

“Na hora de ganhar dinheiro, o Brasil serve, mas para ter filho é nos Estados Unidos”, afirmou outra. “Foi lá que ela ficou rica?? Pois deveria morar lá para sempre”, escreveu uma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades