Variedades Com looks casuais, Príncipe Harry e Meghan Markle são vistos em Beverly Hills

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Duque e Duquesa de Sussex, que passarão as festas de fim de ano separados da realeza britânica, foram clicados saindo de um prédio comercial Foto: Reprodução Duque e Duquesa de Sussex, que passarão as festas de fim de ano separados da realeza britânica, foram clicados saindo de um prédio comercial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Príncipe Harry e Meghan Markle foram clicados durante passeio em Beverly Hills neste domingo (20). O casal, que passará as festas de fim de ano separado da realeza britânica, saía de um prédio comercial onde fica spa médico queridinho das celebridades de Hollywood. Usando roupas casuais e máscaras de proteção facial, Duque e Duquesa de Sussex se mantiveram discretos na caminhada.

Natal Separado

No sábado (19), Boris Johnson, o Primeiro Ministro do Reino Unido, anunciou novo lockdown por conta dos recentes acontecimentos de nova cepa do coronavírus na região, impedindo o fluxo de entrada no país.

Além disso, recentemente a Revista People, informou que como o governo ainda não havia emitido oficialmente as orientações e diretrizes a respeito de deslocamentos e segundo bloqueio na Inglaterra, por conta da pandemia de Covid-19, as tradições usuais da rainha Elizabeth II, de 94 anos de idade, deverão ser reduzidas.

A rainha permanece isolada no Castelo de Windsor com o Príncipe Philip, de 99 anos de idade. Eles estão decidindo se ficarão lá ou irão à Sandringham Estate em Norfolk para o tradicional feriado de Natal e Ano-Novo.

“Megxit” e Natal de Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle deverão passar o seu primeiro com o filho, Archie, de 1 ano de idade, em sua nova mansão em Montecito, na Califórnia, com a mãe da Duquesa de Sussex, Doria Ragland.

Os dois anunciaram a saída da família real em meados de março e renunciaram seus cargos. Desde o dia 1º de abril, eles deixaram de ocupar o escritório no Palácio de Buckingham, na Inglaterra.

O anúncio foi feito pelo Instagram, e dizia que eles deixariam os cargos de membros sêniores da família real britânica. “Após meses de reflexão e discussões internas, nós escolhemos fazer uma transição em 2020 e começar a desempenhar um papel progressivo dentro desta instituição. Vamos dar um passo atrás como membros sêniores da família real e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independentes”, dizia o comunicado.

Mantendo os títulos de duque e duquesa de Sussex, Harry e Meghan, que são pais de Archie, abriram mão apenas das obrigações da coroa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades