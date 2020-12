Celebridades Juliana Paes e marido curtem piscina com os dois filhos

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Atriz e empresário Dudu Baptista são pais de Pedro e Antônio Foto: Reprodução/Instagram Atriz e empresário Dudu Baptista são pais de Pedro e Antônio. Foto: Reprodução/Instagram

Juliana Paes e o maridão, o empresário Carlos Eduardo Baptista, aproveitaram a tarde quente de terça-feira (22) se refrescando na piscina. Os cliques foram divulgados pela atriz em seus Instagram Stories.

Nas imagens, Paes, no ar como Bibi Perigosa na reprise de “A Força do Querer”, no horário das 9, posou abraçadinha ao primogênito, Pedro, de 10 anos de idade. Antônio, de 7, ainda apareceu junto do irmão e do paizão dentro da piscina. Fofos demais, né?!

Recentemente, Paes mostrou a festa de aniversário de 10 anos do filho mais velho e falou como foi celebrar a data durante o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus.

“Esse ano não foi como a gente gosta!!! Cheio de gente e bagunça, mas foi o melhor que pudemos e o amor foi ainda maior… como sempre… a cada ano!”, escreveu ela na legenda. Na imagem, o casal se reuniu com amigos e familiares para celebrar a data especial em Teresópolis, no Rio.

Recentemente, a atriz falou com Quem sobre seus quase 20 anos de carreira. “Tenho emendado muitos trabalhos e estou feliz. Acho que observar a minha voz é estranho. Tinha uma voz muito jovem na época de Laços de Família e a nossa voz muda muito ao longo do tempo.”

