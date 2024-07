Olimpíada Olimpíada 2024: saiba por que o Brasil não está no futebol masculino em Paris 2024

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Além de Paris, a Seleção ficou fora dos Jogos Olímpicos de Melbourne (1956), Moscou (1980), Barcelona (1992) e Atenas (2004) Foto: Joilson Marconne/CBF Além de Paris, a Seleção ficou fora dos Jogos Olímpicos de Melbourne (1956), Moscou (1980), Barcelona (1992) e Atenas (2004). (Foto: Joilson Marconne/CBF) Foto: Joilson Marconne/CBF

O Brasil tem um desfalque de peso nos Jogos Olímpicos de Paris: a ausência da Seleção masculina de futebol. Nas últimas duas Olimpíadas, o País conquistou a medalha de ouro nessa modalidade. Em Tóquio, a vitória sobre a Espanha aconteceu na prorrogação. No Rio de Janeiro, a medalha dourada veio após uma vitória sobre a Alemanha no Maracanã lotado e nos pênaltis com o craque Neymar convertendo a derradeira cobrança.

Os Jogos de Paris escaparam após a Seleção Brasileira não alcançar uma das duas vagas no Pré-Olímpico, realizado em fevereiro na Venezuela. O Brasil era um dos favoritos, já que contava com nomes de destaque, como Endrick, do Real Madrid, Maurício, ex-Inter e atualmente no Palmeiras, e John Kennedy, do Fluminense.

A desclassificação do Brasil veio após campanha decepcionante no Pré-Olímpico de futebol masculino, disputado em fevereiro deste ano. A Seleção precisava passar da primeira fase e, na sequência, ficar entre os dois melhores da fase final.

Os comandados de Ramon Menezes fecharam a primeira fase na liderança do Grupo A, com 9 pontos, após três vitórias e uma derrota. Na fase decisiva, enfrentou Argentina, Paraguai e Venezuela. Terminou em terceiro lugar, com três pontos, e ficou de fora da Olimpíada. O jogo derradeiro foi em 11 de fevereiro, quando perdeu por 1 a 0 para os argentinos no Estádio Nacional Brigido Duarte, em Caracas, na Venezuela.

A equipe sofreu gol do centroavante Gondou aos 32 minutos do segundo tempo e não conseguiu reverter o placar. A Argentina terminou o Pré-Olímpico em segundo lugar, com cinco pontos, e representa a América do Sul junto com o Paraguai, que passou com sete pontos em primeiro.

O Brasil terminou com menos gols que Argentina, Paraguai, Venezuela e até Uruguai, eliminado na primeira fase. Teve menos finalizações do que o adversário em todos os jogos do quadrangular final.

Desde a primeira participação nos Jogos Olímpicos, em Helsinque, na Finlândia, em 1952, a Seleção Brasileira masculina de futebol ficou fora das Olimpíadas por cinco vezes. Além de Paris, as ausências ocorreram nos Jogos de Melbourne (1956), Moscou (1980), Barcelona (1992) e Atenas (2004). Das 14 equipes coletivas que conquistaram medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, a seleção brasileira masculina de futebol foi a única que não se garantiu em Paris.

Os argentinos e paraguaios estrearam com derrota nos Jogos Olímpicos. Na quarta-feira (24), a Argentina perdeu para Marrocos por 2×1 em partida polêmica, com direito a acréscimo de 15 minutos, invasão de gramado e gol anulado após quase duas horas de paralisação. Já o Paraguai sofreu uma sonora goleada para o Japão por 5×0.

