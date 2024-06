Olimpíada Olimpíada: Brasil pode ter a menor delegação desde os Jogos de Londres, em 2012

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Até o momento, estão garantidos 237 atletas, sendo 137 mulheres, 93 homens e sete do hipismo com gênero a definir. (Foto: Divulgação/CBV)

A lista definitiva do Brasil para os Jogos de Paris não está fechada, mas o País poderá ter a menor delegação em 12 anos. Os números de atletas classificados para a edição de Londres-2012 foi 259. Até o momento, estão garantidos 237 atletas, sendo 137 mulheres, 93 homens e sete do hipismo com gênero a definir.

Se não chegar a 247 integrantes — delegação do País nos Jogos de Atenas-2004 —, o Brasil terá uma equipe menor em 20 anos (já não chega no número de Pequim-2008, de 277).

A expectativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é que para Paris fique entre 260 e 270 esportistas. Se a meta do COB for alcançada, o Time Brasil passará por pouco pelos números de classificados de Londres.

Fato é que desta vez, o Brasil não terá mais atletas do que Tóquio-2020, na última edição e que foi disputada em 2021 por causa da pandemia, e nem no Rio de Janeiro, com 301 e 465 atletas, respectivamente.

A redução de cerca de 10% em relação ao evento na capital japonesa se dá principalmente pela não classificação das seleções masculina de futebol e handebol, que estiveram em Tóquio. Ou seja, esta será a primeira vez na história que o Brasil terá mais mulheres do que homens em Jogos Olímpicos.

Até julho, o País ainda pode confirmar novos atletas: caso da seleção de basquete masculino, que tem o Pré-Olímpico mundial de 2 a 7 julho, em Riga na Letônia. Não será missão fácil: precisa vencer o torneio para viajar à França.

Atletismo em ação

Além do basquete, os atletas do atletismo podem fazer índice olímpico em suas respectivas provas até domingo (30). Até o momento, a modalidade tem 13 atletas confirmados — o Brasil está qualificado em 15 provas, considerando os dois revezamentos 4x400m masculino e maratona mista de marcha atlética.

O Troféu Brasil, que será realizado entre esta quinta (27) e domingo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, deve ajudar a crescer esta lista. Em Tóquio, a modalidade enviou 55 atletas.

No fim de semana passado, skate e ginástica artística confirmaram as suas seleções. O skate terá 12 atletas em Paris, número máximo permitido por país nos Jogos Olímpicos. No park, estão classificados Augusto Akio, Luigi Cini, Pedro Barros, Dora Varella, Isadora Pacheco e Raicca Ventura. E no street, Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler estão confirmados.

No caso da ginástica, a equipe feminina será composta pelas medalhistas de prata no último Campeonato Mundial, em Antuérpia, na Bélgica: Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. Andreza Lima e Carolyne Pedro serão as reservas. Além delas, pelo masculino, o Brasil tinha Diogo Soares confirmado, uma vez que ele havia conquistado vaga nominal. E a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) escolheu Arthur Nory para a segunda vaga que era do País. O masculino não classificou a equipe completa. Caio Souza e Yuri Guimarães serão os reservas.

