Steven van de Velde foi condenado em março de 2016 a quatro anos de prisão depois de admitir três acusações de violência sexual contra uma criança que conheceu no Facebook. Ele voou da Holanda para o Reino Unido em agosto de 2014, quando tinha 19 anos, para se encontrar com a vítima, contou o “Telegraph”. Após o crime, o atleta, que era uma estrela em ascensão no vôlei de praia, regressou à Holanda no mesmo dia.