Notas Brasil Olimpíada Brasileira do Oceano terá foco nos biomas do País

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

O papel do oceano na vida da população e a influência das ações do ser humano no oceano são o foco da 4ª Olimpíada Brasileira do Oceano, que pretende aumentar o conhecimento da sociedade sobre essa questão. As inscrições para o novo edital podem ser feitas até 27 de agosto. As atividades começam em setembro, com a prova de conhecimento.

