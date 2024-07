Esporte Olimpíada de Paris: basquete, vôlei, futebol… veja os esportes coletivos que o Brasil disputará

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Brasil confirmou vaga nos Jogos de Paris com vitória sobre Letônia na final do Pré-Olímpico. Foto: Reprodução/Redes sociais

Dos seis esportes coletivos presentes nos Jogos de Paris 2024, o Brasil só não terá equipe no Basquete 3 x 3. Após a classificação do time masculino de basquete no pré-olímpico disputado na Letônia, o país estará representado em cinco modalidades no total: o basquete, vôlei, handebol, rugby 7 e futebol.

Mas nem todos conseguiram vaga nas duas categorias. Apenas o vôlei terá equipe masculina e feminina em Paris em busca de mais uma medalha. O time masculino de futebol, atual campeão olímpico em Tóquio, não garantiu seu lugar no pré-olímpico. Somente as mulheres estarão na França, capitaneadas pela camisa 10 Marta.

O rugby 7 e o handebol também serão representados apenas pelas mulheres em Paris-2024. Ao todo, o Time Brasil terá 80 atletas dos esportes coletivos.

Brasil em Paris

Futebol Feminino, Vôlei Feminino, Vôlei Masculino, Basquete Masculino, Rugby Feminino e Handebol Feminino.

Brasil de fora

Futebol Masculino, Basquete Feminino, Basquete 3×3 Masculino, Basquete 3×3 Feminino, Rugby Masculino e Handebol Masculino.

Delegação

A lista definitiva do Brasil para os Jogos de Paris não está fechada, mas o país poderá ter a menor delegação em 12 anos. Os números de atletas classificados para a edição de Londres-2012 foi 259. Até o momento, estão garantidos 237 atletas, sendo 137 mulheres, 93 homens e sete do hipismo com gênero a definir.

A expectativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é que para Paris fique entre 260 e 270 esportistas. Se a meta do COB for alcançada, o Time Brasil passará por pouco pelos números de classificados de Londres.

Fato é que desta vez, o Brasil não terá mais atletas do que Tóquio-2020, na última edição e que foi disputada em 2021 por causa da pandemia, e nem no Rio de Janeiro, com 301 e 465 atletas, respectivamente.

A equipe feminina de ginástica será composta pelas medalhistas de prata no último Campeonato Mundial, em Antuérpia, na Bélgica: Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. Andreza Lima e Carolyne Pedro serão as reservas. Além delas, pelo masculino, o Brasil tinha Diogo Soares confirmado, uma vez que ele havia conquistado vaga nominal. E a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) escolheu Arthur Nory para a segunda vaga que era do país. O masculino não classificou a equipe completa. Caio Souza e Yuri Guimarães serão os reservas.

https://www.osul.com.br/olimpiada-de-paris-basquete-volei-futebol-veja-os-esportes-coletivos-que-o-brasil-disputara/

2024-07-08