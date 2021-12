Mundo Ômicron representa nova dor de cabeça para empresas nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Entre a segurança e o faturamento: donos de restaurantes começam a lutar contra nova onda de covid em Nova York. (Foto: Reprodução)

Os quatro restaurantes de Barbara Sibley em Nova York já haviam resistido à onda Covid-19 inicial da cidade, o aumento da pré-vacina no inverno passado e o pico da Delta deste verão quando o último fim de semana finalmente aconteceu: temendo um surto e lutando com a equipe depois que um de seus funcionários foi contaminado pela Covid, ela fechou temporariamente uma de suas casas.

Esse foi apenas o começo das preocupações de Sibley. Ela também teve que pesar quanto tempo o funcionário, que estava totalmente vacinado, deveria se isolar antes de retornar ao trabalho. E a mensagem de especialistas em saúde pública não era clara.

Nos primeiros dias da pandemia, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano recomendavam que a maioria das pessoas com resultado positivo para o coronavírus se isolasse durante 14 dias. Posteriormente, reduziu o período de isolamento recomendado para 10 dias.

Mas essas políticas foram baseadas em dados de indivíduos não vacinados e foram implementadas antes da ampla disponibilidade de testes rápidos. Um número crescente de profissionais de saúde e de políticas públicas agora sugere que as pessoas vacinadas podem terminar seu isolamento após cinco a sete dias, desde que não sejam sintomáticas e o teste seja negativo.

Na semana passada, o CDC reduziu, em algumas circunstâncias, o número de dias que recomenda que os profissionais de saúde com teste positivo para o coronavírus se isolem, mas não abordou como essa quarentena se aplicaria a outros setores.

“Todos os especialistas pedem tempos de isolamento mais curtos, então é uma boa jogada, mas é míope não aplicar isso de forma mais ampla: escolas, faculdades, esportes, Broadway, restaurantes, companhias aéreas”, disse Joseph Allen, professor associado do T.H. Escola Chan de Saúde Pública da Universidade de Harvard. “Todos estão enfrentando o mesmo problema de ter que isolar as pessoas por longos períodos sem a opção de‘ fazer o teste para voltar ’.”

O CDC informou que “continua avaliando as recomendações de isolamento e quarentena para a população em geral” à medida que aprende sobre a variante Ômicron e “atualizará o público”.

Em Nova York, a governadora Kathy Hochul disse que trabalhadores totalmente vacinados poderiam retornar ao trabalho cinco dias após o teste ser positivo, desde que não apresentem sintomas ou estivessem se curando e não tivessem apresentado febre por 72 horas. Esses trabalhadores terão que usar uma máscara, acrescentou a governadora.

A Ômicron intensificou a escassez de pessoal em todos os setores e o aumento de casos interrompeu as viagens durante as férias, deixando milhares de clientes presos e ressaltando o custo econômico dos funcionários que precisam se isolar. Alguns economistas já estão alertando sobre o efeito potencial que as paralisações podem ter sobre os gastos do consumidor.

Aéreas

A Delta Air Lines pediu ao CDC que reduzisse o tempo de isolamento para cinco dias para pessoas totalmente vacinadas, alertando que o período atual de dez dias pode “impactar significativamente” as operações da companhia. O pedido foi seguido por JetBlue e Airlines for America, um grupo comercial que representa oito companhias aéreas.

A Associação de Comissários de Bordo, no entanto, rejeitou o pedido, dizendo ao CDC “apoiar a recomendação atual da agência de isolar por 10 dias” os contaminados. Para a entidade, as decisões de reduzir o tempos de isolamento “devem ser tomadas por profissionais de saúde pública, não pelas companhias aéreas. ”

Sara Nelson, presidente internacional do sindicato, disse que os comissários de bordo não deveriam ter que voltar ao trabalho até que estivessem saudáveis e o teste fosse negativo. “Não vemos justificativa para reduzir o número de dias neste momento”, escreveu ela em uma carta ao diretor do CDC.

A incerteza em torno das diretrizes de isolamento aumentou a angústia de muitos empregadores. “É estressante porque você tem a responsabilidade de manter seus clientes, sua equipe e sua família seguros”, disse Sibley.

Enquanto algumas empresas pedem aos funcionários com teste positivo que se isolem por 14 dias, a empresária diz querer fazer o que faz sentido para seus funcionários: “Você pode cumprir 14 dias se não estiver tentando garantir que 150 pessoas sobrevivam e paguem aluguel por meio de seu negócio.”

