O Inmet alerta para uma onda de calor com temperaturas próximas de 40ºC em grande parte do Mato Grosso do Sul, centro-oeste de São Paulo e nos Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas permanecem 5°C acima da média durante período de três a cinco dias.

