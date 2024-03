Notas Brasil Shawn Mendes é confirmado no Rock in Rio 2024

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Shawn Mendes será a principal atração do dia 22 de setembro do Rock in Rio 2024. Esta será a terceira vez que o canadense se apresenta no Brasil. Sua estreia nos palcos brasileiros foi em 2017, no próprio Rock in Rio. A edição deste ano acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

