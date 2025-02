Rio Grande do Sul Onda de calor atinge o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Previsão indica temperaturas máximas entre 35°C e 40°C em uma ampla área do RS Foto: Freepik Previsão indica temperaturas máximas entre 35°C e 40°C em uma ampla área do RS. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mês de fevereiro começou com uma onda de calor que atinge os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que as temperaturas devem ficar 5°C acima da média nesta semana.

A previsão indica máximas entre 35°C e 40°C em uma ampla área do RS, com tempo seco. O Inmet emitiu os alertas amarelo e laranja, de perigo potencial e perigo, respectivamente.

O aviso laranja deixa em atenção boa parte do RS, com destaque para o Sudoeste e o Noroeste do Estado, além da Região Metropolitana de Porto Alegre. Já o amarelo alcança o Oeste de Santa Catarina e também a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Noroeste gaúcho.

No restante do País, a previsão do Inmet para fevereiro indica chuvas entre a média climatológica e acima da média em grande parte das regiões Norte e Nordeste, exceto em áreas do Leste do Acre, Sul do Pará e do Amazonas, parte de Rondônia e do Tocantins, bem como da Bahia, onde os volumes de chuva podem ficar abaixo da média.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, podem ocorrer chuvas abaixo da média. Contudo, em áreas do Noroeste de Mato Grosso, Norte de Mato Grosso do Sul, Leste de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, a tendência é de predomínio de chuvas próximas e até acima da média climatológica. A previsão indica temperaturas acima da média em grande parte do País.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/onda-de-calor-atinge-o-rio-grande-do-sul/

Onda de calor atinge o Rio Grande do Sul

2025-02-03