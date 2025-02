Polícia Preso motorista que fugiu após atropelar funcionário da concessionária que administra a Freeway

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vítima foi hospitalizada em estado grave em Porto Alegre Foto: PRF/Divulgação Vítima foi hospitalizada em estado grave em Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, no fim da tarde de domingo (2), um motorista que atropelou um funcionário da CCR ViaSul na Freeway e depois fugiu sem prestar socorro. O acidente ocorreu no quilômetro 7 da rodovia, em Osório, no Litoral Norte gaúcho.

A vítima, de 35 anos, estava no acostamento da estrada, no sentido litoral-Capital, atendendo a um veículo com pane mecânica, quando foi atingida por um Peugeot 307. O condutor trafegava de forma irregular no acostamento.

O veículo do homem foi interceptado pela PRF a cerca de 10 quilômetros de distância do local do acidente. O carro estava com o licenciamento vencido. O motorista, de 43 anos, natural de Palmeira das Missões, não tem carteira de habilitação e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A vítima do atropelamento, natural de Porto Alegre, foi hospitalizada em estado grave, com traumatismo craniano, na Capital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/preso-motorista-que-fugiu-apos-atropelar-funcionario-da-concessionaria-que-administra-a-freeway/

Preso motorista que fugiu após atropelar funcionário da concessionária que administra a Freeway

2025-02-03