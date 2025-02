Celebridades Grammy 2025: Beyoncé vence Álbum do Ano pela primeira vez; brasileiros ficam sem nenhum prêmio

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Agora, Beyoncé tem um total de 35 Grammys na carreira Foto: Reprodução de vídeo Agora, Beyoncé tem um total de 35 Grammys na carreira. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Pela primeira vez, Beyoncé levou o prêmio de Álbum do Ano no Grammy 2025, realizado na noite de domingo (2) em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela foi premiada pelo disco “Cowboy Carter”, que também venceu na categoria de Melhor Álbum Country.

Kendrick Lamar foi um dos principais vencedores da noite e levou cinco prêmios por “Not Like Us”, faixa em que critica Drake. Dois deles foram de Música do Ano e Gravação do Ano. Os brasileiros que estavam na disputa não levaram nenhum prêmio (veja mais abaixo).

Apesar de ser a maior vencedora de Grammys de todos os tempos, Beyoncé nunca tinha levado o maior prêmio por um álbum. “Eu me sinto muito completa e honrada. Foram muitos anos”, declarou a cantora, que subiu ao palco ao lado da sua filha, Blue Ivy.

Beyoncé é a primeira mulher negra a vencer o Grammy de Álbum do Ano desde Lauryn Hill, em 1999. Agora, a cantora tem um total de 35 Grammys na carreira.

Chappell Roan levou o disputado prêmio de Artista Revelação e, no discurso de agradecimento, cobrou gravadoras por melhor tratamento e planos de saúde para os artistas.

The Weeknd fez uma apresentação surpresa na premiação, marcando o retorno dele após denunciar o racismo no Grammy em 2017.

A cerimônia, apresentada por Trevor Noah, foi dedicada a homenagear a cidade de Los Angeles após os incêndios florestais.

Taylor Swift não venceu nenhum prêmio e entregou o Grammy de Melhor Álbum Country para Beyoncé.

Brasileiros

Os brasileiros que disputaram o Grammy deste ano não venceram em nenhuma categoria. Anitta concorria, com “Funk Generation”, ao prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino, mas perdeu para Shakira, com “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Milton Nascimento estava indicado ao prêmio de Melhor Álbum Vocal de Jazz, com o disco “Milton + Esperanza”, em parceria com a americana Esperanza Spalding. “A Joyful Holiday”, de Samara Joy, venceu.

Eliane Elias e Hamilton de Holanda concorriam na categoria de Melhor Álbum de Jazz Latino. O ganhador foi “Cubop Lives!”, de Zaccai Curtis.

