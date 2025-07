Brasil Onda de frio chegando ao fim nesta quinta? Os Estados em que o tempo começa a virar

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em Porto Alegre, dia será de poucas nuvens, com mínima de 9ºC e máxima de 18ºC. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem subir gradualmente no Centro-Sul do Brasil nesta quinta-feira (10). Apesar do frio persistente em algumas áreas nas primeiras horas do dia, o clima tende a ficar mais ameno ao longo do período.

Há possibilidade de geada durante a manhã em pontos específicos da Região Metropolitana de Porto Alegre, nas regiões Serrana e Nordeste Rio-Grandense, além do Sul de Santa Catarina. No entanto, o frio vai perder força ao longo do dia nos três Estados da Região Sul — Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em Curitiba (PR), os termômetros vão marcar mínima de 8°C e máxima de 18°C. Em Florianópolis (SC), o dia será um pouco mais quente, com mínima de 13°C e máxima de 20°C. Já Porto Alegre (RS), capital gaúcha, deve registrar mínima de 9°C e máxima de 18°C, com predomínio de poucas nuvens.

No Norte do País, o tempo continua instável, com previsão de chuvas em vários estados. As pancadas devem ocorrer principalmente no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, com possibilidade de trovoadas isoladas. As maiores temperaturas da região serão registradas em Palmas (TO) e Porto Velho (RO), onde a máxima pode atingir 34°C. Em Manaus (AM), a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva, com mínima de 23°C e máxima de 30°C. Já em Boa Vista (RR), a máxima prevista é de 29°C.

No Sudeste, o clima permanece estável, com poucas nuvens na maioria das capitais. O Rio de Janeiro (RJ) terá máxima de 26°C e mínima de 15°C. Em São Paulo (SP), o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com mínima de 12°C e máxima de 22°C. Em Belo Horizonte (MG), a mínima será de 11°C e a máxima de 25°C. Já em Vitória (ES), as temperaturas ficarão entre 19°C e 24°C.

Confira a previsão do tempo para esta quinta em dez capitais brasileiras:

* Belém (PA): muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mínima de 23°C e máxima de 31°C;

* Belo Horizonte (MG): poucas nuvens, mínima de 11°C e máxima de 25°C;

* Brasília (DF): céu claro, mínima de 11°C e máxima de 23°C;

* Curitiba (PR): poucas nuvens, mínima de 8°C e máxima de 18°C;

* Fortaleza (CE): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, mínima de 25°C e máxima de 30°C;

* Manaus (AM): muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, mínima de 23°C e máxima de 30°C;

* Porto Alegre (RS): poucas nuvens, mínima de 9°C e máxima de 18°C;

* Rio de Janeiro (RJ): poucas nuvens, mínima de 15°C e máxima de 26°C;

* Salvador (BA): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, mínima de 23°C e máxima de 26°C;

* São Paulo (SP): poucas nuvens, mínima de 12°C e máxima de 22°C. (Com informações da revista Veja)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/onda-de-frio-chegando-ao-fim-nesta-quinta-os-estados-em-que-o-tempo-comeca-a-virar/

Onda de frio chegando ao fim nesta quinta? Os Estados em que o tempo começa a virar

2025-07-09