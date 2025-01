Mundo Onda de frio faz a posse de Donald Trump, nesta segunda, mudar para dentro do Capitólio

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A mudança significa que muito menos pessoas serão capazes de assistir ao momento em que Trump se torna oficialmente o 47º presidente americano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que sua posse, marcada para esta segunda-feira (20), seria transferida para a parte interno do Capitólio devido ao frio que assola Washington.

A mudança significa que muito menos pessoas serão capazes de assistir ao momento em que Trump se torna oficialmente o 47º presidente americano, limitando-o a um grupo muito menor de convidados em um ambiente fechado e aqueles que assistem na televisão.

Mas a mudança também significa que os participantes, agentes de segurança e espectadores não terão que suportar condições perigosas enquanto assistem no frio intenso por horas.

Também evita o potencial de multidões menores por causa do clima; Relatos de que Trump teve multidões menores em 2017 do que o presidente Obama teve em sua posse em 2009 irritou o republicano e o conduziu a um esforço de dias para produzir uma contranarrativa.

A conversa dentro do círculo de Trump esta semana se concentrou no frio extremo previsto para segunda-feira, quando as temperaturas devem cair para uma mínima de -11ºC com uma máxima de apenas -5ºC.

A última vez que uma cerimônia de posse ocorreu dentro do Capitólio foi em 1985, na segunda posse de Ronald Reagan, em condições parecidas.

“A previsão do tempo para Washington, D.C., com o fator de arrefecimento do vento, pode levar as temperaturas a baixas recordes. Há uma explosão ártica varrendo o país”, escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

“Não quero ver pessoas machucadas ou feridas, de forma alguma. As condições são perigosas para as dezenas de milhares de agentes da autoridade, socorristas, cães da polícia e até cavalos, e centenas de milhares de apoiadores que ficarão do lado de fora por muitas horas no dia 20 (em todo caso, se você decidir vir, vista-se bem!)”, escreveu.

Ele acrescentou que havia ordenado que seu próprio discurso, vários discursos e orações acontecessem na Rotunda do Capitólio.

Ele disse que planeja usar a Capital One Arena, que fica a vários quarteirões do National Mall, para reunir as pessoas e assistir aos eventos inaugurais ao vivo, e disse que se juntaria a elas depois.

De acordo com a publicação de Trump nas redes sociais, seu desfile também deverá ser incorporado à festa de exibição na Capital One Arena, em Washington. As informações são do portal Estadão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/onda-de-frio-faz-a-posse-de-donald-trump-nesta-segunda-mudar-para-dentro-do-capitolio/

Onda de frio faz a posse de Donald Trump, nesta segunda, mudar para dentro do Capitólio

2025-01-18