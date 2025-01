Notícias Balada Segura em Porto Alegre flagra automóvel com licenciamento vencido, drogas, arma de fogo e foragido da Justiça

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Operação Balada Segura aborda motoristas sem habilitação. (Foto: Aline Rimolo/ EPTC/ PMPA)

Um automóvel com licenciamento irregular, um ocupante foragido da justiça, uma arma de fogo e drogas, além de diversas irregularidades foram flagradas na madrugada desse sábado (18) pela Operação Balada Segura da EPTC. A ação, ocorrida às 3h30 na avenida Bento Gonçalves, próximo ao acesso à Estrada João de Oliveira Remião, abordou mais de 40 veículos, com 35 autuações e dez recolhimentos, entre quatro motos e seis automóveis.

Durante a abordagem, o condutor do veículo apresentou comportamento suspeito, que chamou a atenção dos agentes. No carro, que tinha cinco ocupantes, entre eles um menor, foram encontrados 49 pinos de cocaína, dois cigarros de maconha, quatro celulares, além de R$ 2.822,70 em dinheiro, um revólver calibre 38 com registro de furto e munição.

A Operação Balada Segura também flagrou um condutor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de três com o documento suspenso ou cassado. Outros oito motoristas foram autuados por alcoolemia, sendo seis por recusa ao teste do etilômetro e dois por conduzir sob influência de álcool.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a multa aplicável para este tipo de infração (artigos 165 e 165-A) é de dez vezes o valor da infração de natureza gravíssima, o que resulta em uma sanção pecuniária de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por até 12 meses. Em caso de reincidência no período de 12 meses, a multa é dobrada e pode chegar a quase R$ 6 mil.

