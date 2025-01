Notícias Waze vai divulgar locais do Radar Móvel em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Os pontos com radar aparecerão no Waze, com o ícone de polícia. (Foto: Reprodução)

A partir desta segunda-feira (20), o Waze passará a informar os pontos em que ocorrem a Operação Radar em Porto Alegre. A parceria entre o aplicativo e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foi fechada durante reunião entre o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, e o time Waze, dentro do programa Waze for Cities, que permite o compartilhamento de dados entre o aplicativo e as agências governamentais.

Os pontos com o equipamento aparecerão no Waze com o ícone de polícia e a descrição mostrará o radar móvel indicando a velocidade máxima da via.

O Waze é um aplicativo para Android e iPhone (iOS) com informações de localização e GPS. Mais de 40 milhões de pessoas compartilham os dados para que o software encontre o melhor caminho até o destino. Ele ainda informa pontos de interesse, locais turísticos e estabelecimentos comerciais. Ele pode ser baixado no Apple Store e Google Play.

Operação Radar

Veja as vias que serão atendidas pela operação Radar entre os dias 20 e 26 de janeiro:

– Avenida Assis Brasil, av. Dom Pedro II, av. Severo Dullius, av. Edvaldo Pereira Paiva, av. Juca Batista, av. Diário de Notícias, av. Senador Tarso Dutra, av. Bento Gonçalves, av. Baltazar de Oliveira Garcia, av. Sertório, av. Ipiranga, Sertório, rua Pereira Franco, av. Padre Cacique, av. Nilo Peçanha, av. Ernesto Neugebauer e av. Borges de Medeiros.

