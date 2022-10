Brasil ONG Fundação Tênis inicia atividades em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A organização também atende crianças no RS e em São Paulo Foto: Divulgação A organização também atende crianças no RS e em São Paulo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Tênis iniciou as suas atividades em Florianópolis (SC) com capacidade para atender 100 crianças. O novo núcleo da ONG localiza-se na sede da FCT (Federação Catarinense de Tênis) e da CBT (Confederação Brasileira de Tênis).

Além de Florianópolis, a Fundação Tênis atende em 14 núcleos localizados em Igrejinha, Sapiranga e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Jacareí, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Pirituba, Santana do Parnaíba e São Paulo, em São Paulo. São 1.500 meninos e meninas da rede pública de ensino que têm aula de tênis e aprendem os valores educacionais do Olimpismo.

“A Federação Catarinense de Tênis se sente muito honrada em poder fazer parte desse projeto da Fundação Tênis em Santa Catarina. O reconhecimento internacional da Fundação e o belíssimo trabalho que desenvolve em vários núcleos fez com que a Federação pudesse ser uma grande parceira, a fim de que, juntos, possamos criar e dar suporte em nossos clubes filiados e municípios do Estado Santa Catarina, objetivando a iniciativa ao tênis e o acompanhamento completo de crianças em grau de risco de vulnerabilidade social. Temos a convicção que essa semente agora plantada dará frutos promissores em um curto espaço de tempo”, disse o presidente da FCT, Alexandre Farias.

“Estou muito feliz em poder participar da aula inaugural do Projeto da Fundação Tênis, que conta com a parceria da CBT para a realização plena no núcleo de Florianópolis. Utilizar a nossa sede para propiciar novas oportunidades e ver o brilho nos olhos dessa garotada é extremamente gratificante. São 100 alunos e inúmeros sonhos. Seguimos firmes participando e construindo em conjunto iniciativas transformadoras”, declarou o presidente da CBT.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil