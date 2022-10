Brasil Polícia Federal retoma inquérito da facada em Bolsonaro e delegado quer novo depoimento de Adélio Bispo

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Adélio está preso em uma penitenciária federal em Mato Grosso do Sul. Foto: Reprodução de vídeo Adélio está preso em uma penitenciária federal em Mato Grosso do Sul. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A Polícia Federal (PF) reabriu o inquérito relacionado à facada sofrida pelo então candidato Jair Bolsonaro, em 2018. Também já foi solicitado um novo depoimento do autor da facada, Adélio Bispo. A PF disse que “não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento”.

Bolsonaro foi vítima de um atentado à faca em 6 de setembro de 2018, quando fazia um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde o início, o próprio presidente e aliados buscam vincular o atentado à esquerda. A PF, porém, já conduziu dois inquéritos a respeito sem encontrar vinculações partidárias, políticas e concluindo que Adélio agiu sozinho.

Ainda assim, o atual responsável pelo caso, o delegado Martín Bottaro Purper, da Diretoria de Inteligência Policial, que assumiu o caso no início do ano, argumenta a necessidade de identificar eventuais mandantes ou financiadores do atentado.

À época deputado federal, Bolsonaro liderava as pesquisas de intenção de voto contra Fernando Haddad (PT), substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na chapa petista havia poucos dias, após o líder do partido ter sua candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Existe um consenso entre analistas políticos de que a facada foi determinante para mobilizar votos, numa espécie de “movimento de solidariedade”, que teria ajudado Bolsonaro a conquistar os 46% de votos que o levaram ao segundo turno.

Relatos dão conta de que Purper pediu acesso a um novo laudo de avaliação do estado de saúde mental de Adélio, produzido em julho. Ele está preso em uma penitenciária federal em Mato Grosso do Sul. Contudo, a solicitação foi negada pelo juiz Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, da 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande dois dias depois do primeiro turno, em 4 de outubro.

