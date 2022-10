Esporte Tite envia lista de 55 nomes para Fifa que baseará convocação para Copa

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Pedro, do Flamengo, foi convocado para últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Catar. (Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF Pedro, do Flamengo, foi convocado para últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Catar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite enviou nesta sexta-feira (21) para a Fifa, entidade máxima do futebol, uma lista com nomes de 55 jogadores, que servirá de base para a convocação da Copa do Mundo do Catar, prevista para o próximo dia 7.

A lista não costuma ser divulgada ao público pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Antes da definição final dos jogadores que vão para o Mundial, a comissão técnica da Seleção Brasileira ainda acompanhará presencialmente uma série de jogos do futebol europeu entre os dias 21 de outubro e 2 de novembro.

O auxiliar Cleber Xavier e o analista de desempenho Bruno Baquete vão acompanhar os jogos de Juventus e Empoli, Roma e Napoli, Sevilla e Copenhagen e Barcelona e Bayern de Munique.

Já o técnico Tite e seu filho e auxiliar técnico Matheus Bachi vão assistir Newcastle e Aston Villa, Manchester United e West Ham, Liverpool e Napoli, e Juventus contra PSG.

Além disso, dois atacantes brasileiros passaram por um susto recentemente: Richarlison, do Tottenham Hotspur, que machucou a panturrilha, e Lucas Paquetá, do West Ham, com desconforto no ombro.

Por isso, o auxiliar técnico César Sampaio e o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, vão para a Inglaterra entre os dias 2 e 3 de novembro para visitar os jogadores.

