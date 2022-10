Economia “Inflação do torcedor” registra forte alta em relação à última Copa do Mundo

Itens como cerveja, carnes e televisores estão mais caros

Os brasileiros não sofrerão só na hora de torcer pela Seleção nessa Copa do Mundo, mas também no momento de pagar a conta. Os itens mais consumidos durante o Mundial chegaram a registrar altas de até 100% desde a última edição do evento, há quatro anos.

Itens como cerveja, carnes e televisores, que têm alta da demanda por causa da Copa, registram inflação de dois dígitos desde 2018, segundo um levantamento divulgado pela XP Investimentos.

Para assistir aos jogos, como a maioria dos torcedores não irá até o Catar em novembro, a televisão é quase indispensável. E, se os brasileiros quiserem trocar a TV por um modelo maior ou melhor, devem desembolsar, em média, 17% a mais do que em 2018. Curioso é que esse é o único item a registrar quedas consistentes de preço desde 2006, por conta dos ganhos de produtividade e mudança rápida da tecnologia. Com os efeitos da pandemia de coronavírus, no entanto, os preços passaram a subir.

E, se a ideia é fazer churrasco para acompanhar os jogos, os brasileiros desembolsarão, em média, 80% a mais para comprar a carne, 18% para cerveja e 24% para refrigerante e água. “A alta do primeiro item está associada à maior demanda global, elevação dos custos de grãos e queda da área de pastagens com a crise hídrica de 2020/2021. Cerveja e refrigerante, em paralelo, tiveram alta relevante de custos, especialmente de embalagens, com cotação em dólares”, explica o líder regional da XP Rio Grande do Sul, Rafael Carmo.

Além dos torcedores caseiros, existem também aqueles que preferem acompanhar os jogos em bares, por exemplo. Se esse é o seu caso, você vai gastar cerca de 15% a mais para comprar a cerveja e 20% para água e refrigerante.

“A inflação é levemente menor em comparação à compra no supermercado, mas vale lembrar que, na média, consumir fora do domicílio é 15% mais caro”, ressaltou o executivo.

Se você não deixa de se uniformizar para assistir aos jogos, se prepare: para adquirir uma camisa oficial da Seleção Brasileira, você vai desembolsar R$ 349,99 (site oficial da Nike), superando em 40% o valor pago em 2018, e bem acima da inflação acumulada no período (26,8%).

Se, além de comemorar, você quiser participar da tradição de trocar figurinhas com os amigos em busca de completar o álbum da Copa, os preços podem assustar: o álbum oficial (versão tradicional) subiu 16,5%, enquanto o pacote com cinco figurinhas dobrou de preço em relação à última Copa.

