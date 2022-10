Mundo Banco Central da Itália prevê alta de 3,3% na economia em 2022

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Já a inflação, segundo a entidade, deve fechar este e os próximos dois anos em 8,5%, 6,5% e 2%, respectivamente. Foto: Reprodução

O Banco Central da Itália estima que o produto interno bruto (PIB) do país encerrará 2022 com expansão de 3,3% e 2023 com alta de 0,3%.

A previsão para este ano está em linha com a expectativa do Fundo Monetário Internacional (FMI), que projeta um crescimento de 3,2%, mas diverge da estimativa para o ano que vem, para quando a instituição com sede nos EUA prevê contração de 0,2%.

“Essas projeções, no entanto, estão sujeitas a fortes riscos de piora”, alerta o boletim econômico do Bankitalia. Para 2024, o Banco Central italiano estima uma expansão de 1,4%.

Já a inflação, segundo a entidade, deve fechar este e os próximos dois anos em 8,5%, 6,5% e 2%, respectivamente.

