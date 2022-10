Esporte Grêmio divulga relacionados para jogos contra Náutico e Tombense pela Série B

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Após o jogo contra o Náutico, o Grêmio vai direto ao Rio de Janeiro. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Após o jogo contra o Náutico, o Grêmio vai direto ao Rio de Janeiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio divulgou, nesta sexta-feira (21), os relacionados para o confronto importante contra o Náutico, no estádio dos Aflitos, no domingo (23), às 16hr. Campaz e Janderson, se tornaram as novidades na lista de comandados por Renato Portaluppi.

A delegação tricolor embarcou para Recife na manhã de sexta-feira. O planejamento feito pelo Grêmio, prevê um treinamento no hotel pela tarde. No sábado (22), o treinador gremista comanda o último treino, no estádio do Santa Cruz-PE, antes de encarar o Náutico.

Biel não estará em campo, o jogador sofreu uma lesão de grau 2. O zagueiro Kannemann volta a ficar à disposição e deve voltar a formar a dupla titular na defesa com Geromel.

Relacionados

Goleiros: Brenno, Gabriel Grando e Adriel;

Laterais: Edilson, Leonardo Gomes, Rodrigo Ferreira, Diogo Barbosa, Nicolas;

Zagueiros: Geromel, Bruno Alves, Kannemann e Natã;

Volantes: Villasanti, Thiago Santos, Lucas Leiva, Lucas Silva, Thaciano e Bitello;

Meias: Campaz e Gabriel Silva;

Atacantes: Diego Souza, Guilherme, Elkeson e Janderson;

O Grêmio enfrenta o Náutico no domingo, a partir das 16h, no estádio dos Aflitos, pela 36ª rodada da Série B. No dia seguinte, a delegação vai para o Rio de Janeiro, onde comissão e jogadores ficarão hospedados até a véspera da partida contra o Tombense, em Muriaé, no dia 28 de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte