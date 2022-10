Política Justiça Eleitoral derruba postagem de cantor Latino com informações falsas sobre Lula

Latino (E) compartilhou uma mensagem insinuando que, caso Lula seja eleito meninos e meninas passarão a dividir o mesmo banheiro nas escolas.

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a retirada de uma publicação feita pelo cantor Latino de suas redes sociais. O motivo é que o conteúdo divulgado pelo artista contém informações falsas a respeito do candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Apoiador público de Jair Bolsonaro (PL), o cantor Latino compartilhou uma mensagem insinuando que, caso Lula seja eleito meninos e meninas passarão a dividir o mesmo banheiro nas escolas. A campanha do candidato, então, acionou o TSE pediu a retirada do conteúdo do YouTube do Twitter.

Após analisar o pedido, Alexandre de Moraes entendeu que a publicação é baseada em uma mentira, com intuito de “desinformar a população a cerca de temas sensíveis”.

“A Constituição Federal não autoriza, portanto, a partir de mentiras, ofensas e de ideias contrárias à ordem constitucional, a Democracia e ao Estado de Direito, que os pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores propaguem inverdades que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições”, escreveu o ministro.

Não é de hoje que o candidato Bolsonaro afirma que, caso eleito, Lula irá tornar banheiros unissex em escolas uma realidade. Entretanto, a proposta sequer consta no plano de governo do petista. Além disso, o próprio nega com frequência a pauta. A última vez foi durante a entrevista para o ‘Flow Podcast’. “Tenho netos pequenos, não tem cabimento isso que está sendo dito sobre os banheiros.”

