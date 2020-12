Brasil Ônibus cai de viaduto na BR-381 em Minas Gerais e faz diversas vítimas

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

O coletivo despencou do viaduto e pegou fogo logo após a queda. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros O coletivo despencou do viaduto e pegou fogo logo após a queda. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um ônibus de viagem caiu do viaduto Ponte Torta, na BR-381, entre João Monlevade e Bela Vista de Minas e deixou ao menos 10 mortos, segundo informações o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (4).

A altura da queda foi de aproximadamente 15 metros, próximo ao entroncamento com a BR-262, sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas. O coletivo despencou do viaduto e pegou fogo logo após a queda.

Uma força-tarefa foi montada para atender as vítimas ainda no local do acidente. Além dos agentes da PRF, viaturas do Corpo de Bombeiros e Ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram deslocadas para atender a ocorrência.

As vítimas com ferimentos graves devem ser transportados de helicópteros até hospitais da região e de Belo Horizonte. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente e nem quantas pessoas foram feridas.

15h30 – Inicialmente a PRF informa que são 10 mortes no local do acidente. Vítimas socorridas para o Hospital Margarida em João Monlevade. Ônibus com placas de Alagoas. Ainda não sabemos a origem e o destino da viagem. — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) December 4, 2020

