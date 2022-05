Rio Grande do Sul Ônibus com carga milionária de importados é apreendido na BR-290; dois homens foram presos

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A carga foi avaliada em cerca de 1 milhão de reais: havia eletrônicos, roupas, sapatos, entre outros itens trazidos do exterior ilegalmente. Foto: PRF/Divulgação A carga foi avaliada em cerca de 1 milhão de reais: havia eletrônicos, roupas, sapatos, entre outros itens trazidos do exterior ilegalmente. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite desta quinta-feira (5), na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens e apreendeu um ônibus carregado de produtos importados ilegalmente do Uruguai. Na carga, avaliada em cerca de 1 milhão de reais, havia eletrônicos, roupas, sapatos, entre outros itens trazidos do exterior sem os trâmites legais.

Em ação de fiscalização, os policiais abordaram um ônibus com placas de Santo Ângelo (RS). No veículo havia apenas o motorista e um ocupante, sendo que o compartimento de passageiros e o bagageiro estavam completamente ocupados por caixas com produtos importados.

O motorista de 39 anos, natural de Passo Fundo (RS), já tinha passagens por descaminho, furto em caminhão, estelionato, falsidade ideológica, crimes contra o meio ambiente e ameaça.

Já o passageiro de 35 anos, natural de Ijuí (RS), tinha passagens por lesão corporal e por porte de simulacro de arma de fogo. Eles confessaram que receberiam para transportar a mercadoria do Uruguai até Porto Alegre.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Judiciária pelo crime de descaminho. O ônibus e as mercadorias foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul