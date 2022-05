Porto Alegre Em Porto Alegre, Carnaval começa nesta sexta-feira no Porto Seco

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

A primeira noite do Carnaval 2022 começa nesta sexta-feira (6), às 21h. Foto: PMPA/Divulgação A primeira noite do Carnaval 2022 começa nesta sexta-feira (6), às 21h. (Foto:PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A primeira noite do Carnaval 2022 em Porto Alegre começa nesta sexta-feira (6), às 21h, com o desfile das escolas do grupo Prata. A abertura no Complexo Cultural do Porto Seco será da Tribo Os Comanches. As apresentações seguem no sábado (7), com o Grupo Ouro de Porto Alegre, e domingo (8), com o Grupo Bronze. Confira abaixo a ordem das apresentações.

Quem não for ao Porto Seco, poderá conferir os desfiles pela transmissão ao vivo e aberta pelo site da Cuboplay. A apuração será na terça-feira (10), no Porto Seco.

Ingressos

Ainda estão disponíveis ingressos para arquibancada e alguns camarotes. Muitos setores já estão esgotados. Confira as opções na Plataforma de Vendas. Toda a estrutura acomodará 4.660 pessoas por noite de desfiles. No entanto, a previsão dos organizadores é que circularão pelo entorno da pista cerca de 20 mil pessoas por noite.

Corte do Carnaval 2022

Rei Momo: Ubirajara Borba da Silva

Rainha do Carnaval: Kênya Regina Silveira Teixeira

Primeira princesa: Solange Nazário Medeiros Lobato

Segunda princesa: Cássia Katherine Joaquim dos Santos da Silva

Ordem dos Desfiles

Sexta-feira (6) – Grupo Prata – 50 minutos de desfile

Abertura

21h – Tribo Carnavalesca Os Comanches

22h – Unidos da Vila Mapa

23h – Copacabana

00h – Realeza

1h – Praiana

2h – Unidos de Vila Isabel (Viamão)

3h – União da Tinga

4h – Academia de Samba Puro

Sábado (7) – Grupo Ouro de Porto Alegre – 60 minutos de desfile

21h – Fidalgos e Aristocratas

22h10 – Acadêmicos de Gravataí (Gravataí)

23h20 – União da Vila do IAPI

24h30 – Império do Sol (São Leopoldo)

1h40 – Bambas da Orgia

2h50 – Estado Maior da Restinga

4h – Imperadores do Samba

5h10 – Imperatriz Dona Leopoldina

6h20 – Império da Zona Norte

Domingo (8) – convidadas – 30 minutos de desfile

17h40 – filhos da Candinha

18h20 – Império dos Herdeiros

Grupo Bronze – 40 minutos de desfile

19h – Cohab-Santa Rita

19h50 – Protegidos da Princesa Isabel (Novo Hamburgo)

20h40 – Unidos do Guajuviras (Canoas)

21h30 – Mocidade da Lomba do Pinheiro

22h20 – Acadêmicos da Orgia

23h10 – Filhos de Maria

Conheça os sambas enredo das escolas

Ficha técnica das escolas

