Porto Alegre Ônibus elétrico articulado inicia período de testes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Prefeito Sebastião Melo conheceu o veículo nesta quarta-feira Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura recebeu, nesta quarta-feira (22), o primeiro ônibus elétrico articulado a ser testado em Porto Alegre. O veículo atende ao edital de chamamento público da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, publicado em 2023 no Diário Oficial de Porto Alegre, para apresentação, análise e testes de soluções inovadoras com foco nos fabricantes de veículos elétricos que tenham interesse em demonstrar essa tecnologia na frota da Capital.

“A mobilidade humana e principalmente os cidadãos ganham muito com uma frota eletrificada e moderna. Estamos trabalhando para que Porto Alegre tenha acesso a ônibus cada vez mais sustentáveis e tecnológicos”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Durante a entrega, Melo, acompanhado do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, e do diretor-presidente da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Pedro Bisch Neto, conheceu o veículo articulado elétrico que ficará em operação por 30 dias, em quatro diferentes linhas, em sistema de rodízio, atendendo diversas regiões da cidade. A vice-prefeita Betina Worm também participou da entrega.

A iniciativa integra o Programa Mais Transporte que busca qualificar o serviço prestado aos usuários. “Vamos realizar testes com este veículo de alta capacidade em trajetos com características variadas para avaliar seu desempenho operacional. Queremos proporcionar aos passageiros uma experiência inovadora, sustentável e eficiente com esses ônibus 100% elétricos, o que contribui para tornar o transporte público mais seguro e atrativo“, afirma Castro Júnior.

Itinerário

O primeiro trajeto a receber o ônibus elétrico articulado, a partir desta quinta-feira (23), é o da linha 398 – Pinheiro. A operação, que transporta diariamente 16,4 mil passageiros entre Centro Histórico e o bairro Lomba do Pinheiro, na divisa com Viamão, percorre um trajeto de 23 quilômetros, entre o Terminal Salgado Filho e a altura da parada 21 da Estrada João de Oliveira Remião. As demais linhas serão anunciadas em breve.

O e-Bus Articulado de 21,5 metros de comprimento, com capacidade para até 150 passageiros, é integralmente fabricado no Brasil com tração e integração Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillenium Caio e motor elétrico, inversor e bateria WEG. Com autonomia de 220 quilômetros, o ônibus possui ar-condicionado, wi-fi, tomadas USB para recarga de aparelho celular, acessibilidade universal com espaço para duas cadeiras de rodas e suas baterias podem ser recarregadas em apenas quatro horas.

A Secretaria de Mobilidade Urbana submeteu o projeto ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal para renovação da frota e aquisição de ônibus elétrico, totalizando mais de R$ 1 bilhão de investimento para a qualificação do sistema de transporte coletivo de Porto Alegre.

Linhas 100% elétricas

Em 2024, entraram em operação 12 ônibus do projeto de eletrificação da frota do transporte coletivo em três linhas 100% elétricas: E178 – Praia de Belas, E378 – Integradora e E703 – Vila Farrapos.

“Com uma operação em torno de 65% mais barata que o diesel, mais sustentável e eficiente, o maior beneficiado neste projeto é o passageiro, que tem uma experiência diferenciada em ônibus silenciosos e com Wi-Fi gratuito, o que torna o transporte público mais confiável e atraente”, conclui Castro Júnior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/onibus-eletrico-articulado-inicia-periodo-de-testes-em-porto-alegre/

Ônibus elétrico articulado inicia período de testes em Porto Alegre

2025-01-22