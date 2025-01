Mundo Polarização nos Estados Unidos é mais acirrada do que no Brasil

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Eleitores nos Estados Unidos estão, em média, muito mais polarizados do que os brasileiros. Na foto, Donald Trump Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, e divulgado nesta terça-feira (21), mostra que os eleitores nos Estados Unidos, do presidente Donald Trump e de Kamala Harris – adversária do republicano no pleito -, estão, em média, muito mais polarizados do que os eleitores brasileiros que se dividem entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa ouviu 1.185 entrevistados, sendo 405 eleitores de Lula e 439 de Bolsonaro. A metodologia foi a de replicar, no Brasil, os oito temas abordados por uma pesquisa dos Estados Unidos, realizada pela Pew Research. Os pesquisadores da instituição ouviram 4.527 eleitores ao todo.

Dentre os temas abordados, estão: identidade de gênero; posse de armas; família e casamento; religião e política; imigração; população negra; mulheres e sociedade; e justiça criminal.

A distância média entre o posicionamento dos eleitores de Lula e Bolsonaro é de 19 pontos percentuais. Já nos Estados Unidos, esse número sobe para 45 pontos percentuais entre os eleitores de Trump e de Kamala.

Confira como fica o cenário de polarização, nos dois países, dentro de cada um desses temas:

Distância entre os eleitores: Lula x Bolsonaro e Trump x Kamala

Identidade e gênero:

Você concorda que alguém pode ser um homem ou uma mulher, mesmo se isso for diferente do sexo que lhe foi atribuído no nascimento?

No Brasil: 37 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Lula dos eleitores de Bolsonaro

Nos Estados Unidos: 53 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Trump dos eleitores da Kamala

Posse de armas:

Você concorda que ter armas não aumenta a segurança, pois pode trazer mais riscos do que proteção para os cidadãos?

No Brasil: 32 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Lula dos eleitores de Bolsonaro

Nos Estados Unidos: 71 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Trump dos eleitores da Kamala

Família e casamento:

Você concorda que a sociedade pode prosperar, mesmo sem que o casamento e ter filhos sejam uma prioridade na vida das pessoas?

No Brasil: 27 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Lula dos eleitores de Bolsonaro

Nos Estados Unidos: 23 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Trump dos eleitores da Kamala

Religião e governo:

Você concorda que a religião deveria ser mantida separada das políticas do governo?

No Brasil: 13 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Lula dos eleitores de Bolsonaro

Nos Estados Unidos: 42 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Trump dos eleitores da Kamala

Imigração:

Você concorda que a abertura do país à vinda de imigrantes do mundo inteiro é essencial para como nos enxergamos como nação?

No Brasil: 13 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Lula dos eleitores de Bolsonaro

Nos Estados Unidos: 54 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Trump dos eleitores da Kamala

População negra:

Você concorda que o histórico da escravidão afeta a posição da população negra no país atual?

No Brasil: 11 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Lula dos eleitores de Bolsonaro

Nos Estados Unidos: 56 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Trump dos eleitores da Kamala

Mulheres e sociedade:

Você concorda que os avanços que as mulheres conquistaram na sociedade não ocorreram às custas dos homens?

No Brasil: 7 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Lula dos eleitores de Bolsonaro

Nos Estados Unidos: 14 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Trump dos eleitores da Kamala

Justiça criminal:

Você concorda que a justiça criminal no Brasil já é dura o bastante com criminosos?

No Brasil: 3 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Lula dos eleitores de Bolsonaro

Nos Estados Unidos: 44 pontos percentuais separam a posição dos eleitores de Trump dos eleitores da Kamala.

