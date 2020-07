Rio Grande do Sul Ônibus intermunicipais vão transportar exames de coronavírus de forma gratuita no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Exames serão trazidos para a Capital gaúcha Foto: Fábio Mariot/Daer Exames serão trazidos para a Capital gaúcha. (Foto: Fábio Mariot/Daer) Foto: Fábio Mariot/Daer

Dezoito rodoviárias do Rio Grande do Sul serão ponto de recebimento para transporte de exames de coronavírus. O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) autorizou que as coordenadorias regionais de saúde entreguem os testes para que eles sejam trazidos ao Lacen (Laboratório Central do Estado) e outros laboratórios particulares, em Porto Alegre.

A decisão atinge as regiões de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Frederico Westphalen, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e Santo Ângelo.

Caberá às empresas Expresso Azul, Expresso Caxiense, Expresso Embaixador, Planalto Transportes, Unesul Transportes, Viação Ouro e Prata e Viação União Santa Cruz oferecer os bagageiros dos veículos. Ainda faltam alguns ajustes de procedimentos operacionais para que o transporte comece a ser realizado.

“Para a realização deste transporte, deverá ser estabelecido um horário diário para o recebimento e despacho deste material pelas Estações Rodoviárias, conforme a grade horária das linhas, com antecedência máxima de 30 minutos à partida do veículo, sempre com a supervisão dos servidores da Secretaria Estadual da Saúde”, diz a ordem de serviço.

As empresas de ônibus deverão prever um espaço nos veículos para o acondicionamento do material. Os testes serão enviados uma vez por dia, em caixa devidamente acondicionada determinada pelas normas sanitárias.

