Política Prefeito de Viamão morre vítima de coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Valdir Jorge Elias, o Russinho, tinha 66 anos Foto: PMV/Divulgação Russinho tinha 66 anos. (Foto: PMV/ Divulgação) Foto: PMV/Divulgação

O prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias (MDB), o Russinho, morreu na manhã desta quarta-feira (22) vítima de coronavírus. Ele estava hospitalizado desde o dia 15 deste mês após testar positivo para a Covid-19.

Russinho teve uma parada cardíaca durante a madrugada e precisou ser entubado. O político acabou não resistindo.

“A Prefeitura de Viamão comunica, com extremo pesar, o falecimento do prefeito Valdir Jorge Elias, o Russinho, na manhã desta quarta-feira (22). Russinho faleceu em decorrência de complicações clínicas geradas pelo novo coronavírus. O prefeito, de 66 anos, estava internado desde o dia 15 de julho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Viamão. A prefeitura vai decretar luto oficial de três dias em memória do querido prefeito Russinho”, afirmou o Executivo municipal em nota.

