Porto Alegre Porto Alegre conta com Centro de Acolhimento e Isolamento para população em situação de rua

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Centro funcionará no prédio da Escola Estadual Marechal Mallet, na Vila Jardim, na Zona Norte da Capital Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Centro funcionará no prédio da Escola Estadual Marechal Mallet, na Vila Jardim, na Zona Norte da Capital. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Porto Alegre conta com um Cais Centro de Acolhimento e Isolamento Social, destinado à população em situação de rua e para pessoas sem condições adequadas de distanciamento no seu domicílio que tenham testado positivo para a Covid-19 e apresentem sintomas leves. O local é no prédio da Escola Estadual Marechal Mallet, na Vila Jardim, na Zona Norte da Capital.

A iniciativa é uma parceria entre prefeitura e a Fundação Itaú para Educação e Cultura, por meio do programa Todos pela Saúde. O Centro de Acolhimento e Isolamento Social terá capacidade para abrigar inicialmente 100 pessoas e poderá ser ampliado para até 200 pessoas.

