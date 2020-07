Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre faz nova distribuição de alimentos às famílias de estudantes

22 de julho de 2020

São distribuídos ovos, frutas in natura e hortaliças

As famílias de alunos das redes municipal e comunitária de ensino de Porto Alegre começaram a receber nova remessa de alimentos destinados pela prefeitura. Os recursos para a aquisição dos gêneros alimentícios são do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do governo federal.

As escolas fundamentais distribuem às famílias ovos, frutas in natura e hortaliças em decorrência da suspensão das aulas devido ao novo coronavírus. As escolas comunitárias de educação infantil repassam aos pais ou responsáveis kits padrões por aluno.

No dia 27 deste mês, terá início a compra de kits para toda a rede municipal de educação, que organizará o seu próprio cronograma de repasse aos alunos. Ao todo, serão beneficiados cerca de 66 mil estudantes.

