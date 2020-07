Porto Alegre Hospital da Brigada Militar em Porto Alegre ganha dez leitos de UTI para pacientes com Covid-19

22 de julho de 2020

Governador participou da inauguração dos novos leitos Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governador participou da inauguração dos novos leitos. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Uma antiga lavanderia deu lugar a dez novos leitos na Zona Sul de Porto Alegre. Graças à parceria entre o setor público e o privado, o espaço que estava sem uso no HBM (Hospital da Brigada Militar) começou, a partir desta quarta-feira (22), a reforçar o enfrentamento à Covid-19 no momento mais crítico da pandemia no RS, especialmente na Região Metropolitana.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, a nova ala foi inaugurada pelo governador Eduardo Leite, pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e pelo comandante-geral da Brigada Militar, coronel Rodrigo Mohr.

“É um reforço que já estava planejado, mas que por conta da Covid-19 foi acelerado e se torna especialmente relevante, já que os operadores da segurança pública atuam colocando em risco suas vidas devido à natureza da sua função e que agora, durante a pandemia, também acabam se expondo, porque prestam serviço essencial. Por isso, esses novos leitos são importantes para milhares de gaúchos, entre servidores da ativa e da reserva e suas famílias, para recuperação neste momento da Covid e futuramente para outras enfermidades, já que ficam como legado”, destacou Leite.

Os novos leitos serão destinados, durante a pandemia, exclusivamente a pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus.

A reforma do espaço foi feita com a ajuda da Ultrafarma, que doou R$ 500 mil arrecadados pelo proprietário, Sidney de Oliveira, em um jantar com empresários da indústria farmacêutica e os ex-jogadores da Seleção Brasileira Dunga, Gilmar, Taffarel, Raí e Mauro Silva, tetracampeões mundiais na Copa de 1994.

O governo do Estado destinou os outros R$ 3 milhões com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública/Saúde para a compra dos equipamentos, entre os quais camas hospitalares, ventiladores pulmonares (respiradores), monitores multiparamétricos e bombas de infusão. A área conta ainda com sala de instrumentos e materiais, alojamentos, quartos de plantonistas e expurgo. Todo o projeto arquitetônico foi feito pelo Comando Militar do Sul.

