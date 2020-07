Bem-Estar Quase 4 mil pessoas já se inscreveram para participar dos testes de vacina chinesa contra o coronavírus no RS

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

No total, mais de 800 indivíduos serão selecionados no Estado Foto: Bruno Todeschini/Divulgação

Cerca de 4 mil voluntários já se inscreveram para participar dos testes da CoronaVac, a vacina chinesa contra o coronavírus, no Rio Grande do Sul. As inscrições começaram na segunda-feira (20).

O estudo é feito pelo Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, em parceria com o Instituto Butantan.

Quase 70% dos inscritos são mulheres. A maioria dos voluntários é composta por técnicos em enfermagem e enfermeiros.

No total, mais de 800 indivíduos serão selecionados pela instituição de saúde para receber as doses no Estado. Os testes devem começar na primeira semana de agosto, segundo o Hospital São Lucas. Em todo o Brasil, 9 mil voluntários receberão as doses.

Os interessados em participar da pesquisa no RS podem se inscrever neste link. É preciso ser profissional da saúde e atuar em unidades especializadas em tratamento da Covid-19 e ter mais de 18 anos.

Os critérios de exclusão de voluntários são: ter apresentado o diagnóstico prévio de Covid-19 ou sintomas compatíveis com a doença nos dias anteriores à vacinação; ser gestante ou ter o desejo de engravidar durante os próximos três meses consecutivos; estar em período de amamentação; ter doenças crônicas sem devido controle, assim como doenças e/ou uso de medicações que comprometam o sistema imunológico; ter participado de outro estudo clínico com administração de produto sob investigação durante os últimos seis meses; e ter recebido hemoderivados por transfusão nos últimos três meses.

