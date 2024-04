Brasil Ônibus turístico que saiu do Rio para Porto Seguro tomba e deixa nove mortos e mais de 20 feridos na Bahia

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Acidente aconteceu por volta das 4h30, em trecho de Teixeira de Freitas. (Foto: Lenio Cidreira/Liberdade News)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nove pessoas morreram e 23 ficaram feridas após um ônibus de turismo tombar na BR-101, no trecho da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O acidente ocorreu na manhã dessa quinta-feira (11), no sentido do distrito de Posto da Mata. O veículo saiu do Rio de Janeiro, e o destino era Porto Seguro, também no extremo sul baiano.

Informações iniciais passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que 34 pessoas estavam no ônibus. Oito passageiros morreram no local e 24 ficaram feridos. Os dois motoristas não tiveram ferimentos. Por volta das 9h30, a morte da nona vítima foi confirmada. Ela estava no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e não resistiu aos ferimentos após uma cirurgia.

Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros atuaram no local para resgatar as vítimas. A lista de passageiros incluía em sua maioria aposentados que viviam em Bangu e Campo Grande.

Documentação

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o ônibus envolvido no acidente é habilitado para o transporte interestadual de passageiros na modalidade fretamento. O veículo também possui Certificado de Segurança Veicular (CSV) e tacógrafo regularizados.

Segundo a ANTT, a ocorrência de acidentes exige a comunicação dos fatos, sendo abertos procedimentos para verificação das condições de segurança conforme a causa. A Agência informou ainda que também fornecerá todas as informações necessárias, quando solicitadas, às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que 34 pessoas estavam no veículo, de modelo Scania/MPolo Paradise LDR, com capacidade para 44 passageiros. Uma das causas possíveis do tombamento na BR-101 teria sido “velocidade incompatível”, de acordo com investigação preliminar da PRF.

Suporte às vítimas

A RM Turismo publicou nota nas redes sociais sobre o caso, em que confirma a viagem entre o Rio de Janeiro e Porto Seguro. E diz que causa do acidente ainda não foi esclarecida.

Na nota, a empresa informou que está empenhada em prestar todo o suporte necessário aos envolvidos e que se coloca à disposição para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos do acidente.

“Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos envolvidos e reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes em todas as nossas viagens, é nossa prioridade. Que Deus abençoe e conforte a todos”, disse a RM Turismo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/onibus-turistico-que-saiu-do-rio-para-porto-seguro-tomba-e-deixa-nove-mortos-e-mais-de-20-feridos-na-bahia/

Ônibus turístico que saiu do Rio para Porto Seguro tomba e deixa nove mortos e mais de 20 feridos na Bahia

2024-04-11