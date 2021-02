Brasil Onyx Lorenzoni assumirá a Secretaria-Geral da Presidência da República

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

A troca de cadeira de Onyx era aguardada a fim de abrir espaço no Ministério da Cidadania. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (8) que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assumirá o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

A troca de cadeira de Onyx era aguardada a fim de abrir espaço no Ministério da Cidadania – que cuida do Bolsa Família e respondeu pelo auxílio emergencial – para contemplar aliados do governo que votaram nos candidatos de Bolsonaro nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado, vencidas por Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Nesta sexta, Bolsonaro também disse que negocia com ministros a recriação do auxílio.

O posto de ministro da Secretaria-Geral está vago desde o final de dezembro, quando o então titular Jorge Oliveira deixou o governo para assumir uma cadeira de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Em entrevista à TV Bandeirantes, Bolsonaro primeiro disse que a “previsão” é transferir Onyx para a Secretaria-Geral, um dos quatro ministérios que funcionam no Palácio do Planalto.

“Eu tenho um ministério vago, que é aqui o da Secretaria-Geral, que a previsão é trazer o Onyx Lorenzoni de volta para cá e botar uma outra pessoa no Ministério da Cidadania. É isto o que está previsto.”

O jornalista pediu uma confirmação, perguntando se o ministro iria para a Casa Civil, cargo que Onyx Lorenzoni já ocupou: “Lorenzoni volta para a Casa Civil, é isso?”

Ao responder, Bolsonaro afirmou: “Vai para a Secretaria-Geral. A Casa Civil está muito bem, excelente com o Braga Netto”.

A Secretaria-Geral responde pela administração do cotidiano do palácio, por ações de modernização do Estado e por conferir a legalidade dos atos assinados pelo presidente, por meio da Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ).

Aliado de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral e coordenador da transição de governo, Onyx Lorenzoni ocupará o terceiro ministério diferente desde o início da atual administração.

Ele foi ministro da Casa Civil de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, quando assumiu o Ministério da Cidadania, responsável pela área social do governo. Ficou com a vaga de Osmar Terra (MDB-RS), demitido, e foi substituído na Casa Civil pelo general Walter Braga Netto.

Um ano depois, Onyx Lorenzoni volta a mudar de posto como ministro da Secretaria-Geral. Ele é o quarto titular da pasta em dois anos de governo. Os outros ministros foram Gustavo Bebianno, Floriano Peixoto e Jorge Oliveira.

