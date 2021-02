Política Artur Lemos toma posse como secretário-chefe da Casa Civil

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

"Temos uma oportunidade de mudança e não vamos desperdiçar", disse Artur Lemos Júnior. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O novo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, tomou posse oficialmente nesta segunda-feira (8), em cerimônia realizada no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini.

Lemos estava até então à frente da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e assume o desafio de assessorar e apoiar diretamente o governador Eduardo Leite e ajudar na articulação política do Executivo com os demais Poderes no lugar de Otomar Vivian, que deixa a pasta para assumir a Diretoria de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

“Otomar, obrigado pela tua especial dedicação nestes dois anos e que bom que tu poderás colaborar com tua qualidade política, técnica e moral em outra posição do nosso governo”, agradeceu o governador.

“E que bom, agora, podermos assistir a alguém formado em política, mesmo sem ter disputado cargos eletivos, como o Artur, capacitado para assumir essa função e com disponibilidade para atuar nesta missão da Casa Civil pelos próximos dois anos”, disse Leite.

“Os dois primeiros foram de intensa agenda de transformações, e os próximos não serão menos intensos devido ao quadro fiscal tão grave que o nosso Estado tem. Já avançamos muito nas carreiras, na previdência, no novo Código Ambiental, na recente reforma tributária, mas precisamos avançar mais. Para não deixarmos a solução apenas para os próximos anos, mas conseguirmos uma solução estruturante para o futuro do nosso Estado. O RS começa a ganhar destaque nacional mais do que seus problemas, pelas suas soluções. Por isso, renovo o nosso compromisso de continuar trabalhando para aprovarmos o tanto quanto for possível neste ciclo que nos foi permitido pela população gaúcha em favor dela”, complementou o governador.

O novo secretário-chefe da Casa Civil agradeceu ao governador pelo convite e falou sobre a forma com que pretende chefiar a pasta. “Esperem de mim diálogo e convergência. Esperem de mim civilidade e gentileza, franqueza e lealdade. Esperem de mim seriedade e respeito a todas as vozes, trabalho e compromisso com um governo que pretende deixar um legado de evolução. Temos uma oportunidade de mudança e não vamos desperdiçar. A hora é de construir pontes, não muros”, afirmou Lemos. O secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Paulo Pereira, assumirá interinamente o comando da pasta.

Currículo

Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Artur Lemos Júnior tem especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, MBA em Gestão e Business Law na Fundação Getulio Vargas (FGV) e MBA em Governança Corporativa e Gestão de Risco na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Cursou Politics and Economics of International Energy pela Sciences Po, em 2016.

Na administração pública, ocupou o cargo de diretor Administrativo e presidente da Fundação Zoobotânica (2006-2011). Em 2014 esteve na coordenação da CPI da Energia Elétrica na Assembleia Legislativa. De janeiro de 2015 a dezembro de 2016, foi secretário adjunto da Secretaria de Minas e Energia, sendo secretário de 2017 a abril de 2018. Comandou a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura de janeiro de 2019 até agora, quando assume a Casa Civil. Representou o Rio Grande do Sul no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

