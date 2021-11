Política Onyx Lorenzoni se licencia do Ministério do Trabalho e Previdência para cuidar de emendas parlamentares

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Deputado federal licenciado pediu exoneração para voltar à Câmara. Ele deve retornar ao governo em breve. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, foi exonerado do cargo. O desligamento foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No documento consta que a demissão foi efetivada a pedido do próprio Lorenzoni.

A exoneração não é definitiva. Assim como já ocorreu antes, Lorenzoni, que é deputado federal, deve retornar à Câmara para resolver questões relacionadas ao mandato. Desta vez, o movimento está relacionado às emendas parlamentares. Segundo a assessoria do gaúcho, ele deve retornar ao cargo no governo em até 10 dias.

No Twitter, ele escreveu: “Já já tô de volta”. “Pra acabar com a especulação repetida: saí hoje do ministério para resolver questões do orçamento para o próximo ano , atendendo ao meu compromisso com o RS como deputado federal. Já já tô de volta”, postou.

As emendas são recursos do orçamento público que deputados estaduais, federais e senadores indicam as destinações. Os parlamentares costumam direcionar as verbas às cidades ou regiões onde são suas bases eleitorais.

Em outras ocasiões, Lorenzoni, que integra o União Brasil (fusão do DEM e PSL) já deixou suas funções em outra pasta para participar de votações de interesse do governo na Câmara. Ele já passou por quatro ministérios no governo Bolsonaro desde 2019: Casa Civil, Cidadania, Secretaria-Geral e estava, até hoje, no Trabalho e Previdência, que é resultado de um desmembramento do Ministério da Economia.

O político é um dos membros do primeiro escalão do governo que pretendem disputar as eleições em 2022. Desta vez, Lorenzoni está de olho no governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Onyx Lorenzoni foi candidato do DEM ao cargo de deputado federal no Rio Grande do Sul. Com 183.518 votos, o Estado o elegeu no 1º turno das Eleições 2018.

Ele participou da transição de governo federal, foi nomeado como ministro da Casa Civil em janeiro de 2019 e ficou no cargo até fevereiro de 2020, quando acabou sendo transferido para o Ministério da Cidadania. Neste ano, Onyx ainda ocupou o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e, posteriormente, o de ministro do Trabalho e Previdência.

