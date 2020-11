Porto Alegre Operação Balada Segura oferece opção de pagamento de débitos durante as blitze em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Pagamento evita que veículo seja guinchado por atraso no IPVA Foto: Ivo Gonçalves/PMPA Pagamento evita que veículo seja guinchado por atraso no IPVA. (Foto: Ivo Gonçalves/PMPA) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA

As blitze de fiscalização da Operação Balada Segura em Porto Alegre são as primeiras a oferecer a possibilidade de quitação do licenciamento do veículo com cartão de débito ou crédito nos locais das barreiras.

Segundo o Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul), o pagamento, previsto na Lei Estadual 15.514/202, não evita a multa por licenciamento atrasado.

Mas, se a opção de quitação com cartão estiver disponível e o IPVA for a única irregularidade, o veículo não será guinchado, poupando o proprietário do pagamento de remoção, diárias em depósito e o desconforto de ter seu carro apreendido.

