Brasil Operação combate a apologia ao nazismo no Rio Grande do Sul e em mais seis Estados

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

No total, foram cumpridos quatro mandados de prisão e 30 de busca e apreensão Foto: Divulgação No total, foram cumpridos quatro mandados de prisão e 30 de busca e apreensão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Ministério Público fluminense e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Bergon para combater a apologia ao nazismo no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão e 30 de busca e apreensão contra pessoas que se autodeclaram nazistas. Três foram presas em Campos dos Goytacazes (RJ), Valença (RJ) e Suzano (SP). No RS, dois suspeitos são investigados.

De acordo com o Ministério Público, o grupo é suspeito de praticar, divulgar e instigar a realização de atos de discriminação e preconceito em relação à raça, cor, etnia e procedência nacional, além do crime de corrupção de menores. Os investigados também negociam a compra de armas.

O grupo publica, em redes sociais e em aplicativos de mensagens, fotografias, imagens e textos de cunho racista, homofóbico, antissemita ou nazista. As investigações duraram sete meses e começaram após um alerta do Cyber Lab e da Homeland Security Investigations, órgãos do governo dos EUA.

