Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Notas fiscais fraudulentas totalizam mais de R$ 30 milhões, segundo as investigações Foto: PF/Divulgação Notas fiscais fraudulentas totalizam mais de R$ 30 milhões, segundo as investigações. (Foto: Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Nota Calçada para combater a sonegação fiscal no Rio Grande do Sul.

A ação foi realizada com o objetivo de obter provas relativas a operações fraudulentas no setor de componentes para fabricação de palmilhas para calçados. Os agentes cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Campo Bom e Novo Hamburgo.

As investigações apontam a existência de empresas de fachada, localizadas no Vale do Sinos, que emitem notas fiscais fraudulentas. Os crimes investigados são falsidade ideológica, associação criminosa e sonegação fiscal, além de eventual prática de lavagem de dinheiro.

A Receita Federal estima que as notas fiscais fraudulentas emitidas totalizem mais de R$ 30 milhões, ocasionando R$ 12 milhões sonegados apenas em tributos federais.

“Simultaneamente, estão sendo iniciados procedimentos fiscais em cinco empresas do Vale do Paranhana, compradoras/adquirentes das mercadorias supostamente comercializadas por meio das notas fiscais inidôneas”, informou o Fisco.

