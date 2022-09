Tecnologia Aprenda como converter um arquivo OGG em MP3 sem programas

MP3 é o formato de áudio mais utilizado no mundo todo

Tenha muita praticidade no seu dia convertendo arquivos OGG em MP3. Use uma plataforma incrível para converter áudios das mais diversas origens sem enfrentar qualquer problema.

É possível converter OGG para MP3?

Durante o ano de 2020, a popularidade das Live Streamings cresceu bastante. Junto delas, formatos de vídeo de áudio menos famosos acabaram ganhando mais visibilidade, como é o caso do OGG. Esse formato de vídeo e áudio é responsável por permitir reproduções antes mesmo de download completo do arquivo, porém, ele possui um grande defeito obriga que você tenha acesso à rede para ter acesso ao conteúdo do arquivo, um conversor de audio é mais do que necessário para quem está convivendo com esse formato.

Pode parecer loucura, mas é possível transformar até mesmo esse formato confuso em mp3. Através de um conversor online você pode transformar um OGG que sempre te obriga a ficar grudado na internet para assistir ou ouvir em um formato de áudio universal que funciona off-line. E por mais incrível que pareça, essa transformação de formatos é simples de ser realizada.

Existem vantagens em transformar formatos menos populares em MP3. A primeira vantagem é que praticamente todo dispositivo de áudio reconhece mp3, afinal de contas esse é o formato de áudio mais utilizado no mundo, portanto converter ogg para mp3 pode facilitar muito seu dia a dia, principalmente se o que procura é ouvir áudios off-line.

Como funciona cada etapa da conversão de OGG para MP3?

Apesar do OGG ser um formato de arquivo bem diferente, a conversão dele para MP3 é bem simples de ser feita. Tudo que você precisa fazer é usar uma boa ferramenta de conversão como o Online AudioConvert para o processo e seguir as etapas abaixo.

Etapa 1: Salve o OGG em seu computador

OGG geralmente é um formato de live streams e de edições de vídeo, portanto para converter ele a primeira coisa a se fazer é ter ele salvo seu computador. Após fazer download do arquivo tudo que você precisa fazer é abrir seu navegador abrir o site do Online AudioConvert.

Etapa 2: Faça upload do arquivo para o conversor

Dentro do site, tudo que precisa fazer é arrastar o arquivo em OGG para o retângulo pontilhado ao centro da tela ou simplesmente clicar nele, ao clicar no retângulo aparecerá para você uma janela que permite que você encontre o arquivo OGG dentro do seu computador ou celular.

Etapa 3: Converta e baixe o arquivo

Após fazer upload, tudo que você precisa fazer é clicar em converter. Depois de clicar, em poucos segundos um download de mp3 vai iniciar automaticamente. Mas, caso não inicie, basta clicar em Descarregar, escrito à frente da barrinha que indica o progresso da conversão.

Quais outros recursos o Online AudioConvert tem a me oferecer?

Utilizar essa ferramenta serve muito mais do que para converter OGG em MP3. Você tem um conversor de áudio incrível em mãos capaz até mesmo de converter vídeo em mp3 online. Essa ferramenta gratuita tem como foco permitir que você converta livremente arquivos de áudio para formatos mais utilizados, portanto você pode remover áudios de vídeos com ela sem problemas.

A ferramenta é gratuita e permite que você faça quantas conversões quiser fazer por dia, isso sem mostrar pra você uma propaganda sequer. Tudo nela é feito para facilitar seu dia a dia. Além disso, a plataforma é muito segura, já que ela só tem acesso ao arquivo que fez upload, e mesmo assim de forma temporária.

Seus dados ficam seguros enquanto você faz a conversão, isso sem você ter que pagar nada ou ter que instalar aplicativos. A plataforma ainda permite que você melhore a qualidade de áudios com o menu de opções que você pode acessar durante a conversão de arquivos.

O resultado da conversão é realmente bom?

O resultado é excelente, pois você tem acesso ao arquivo OGG exatamente da mesma forma que ele era, porém, apenas em um novo formato. O conversor não altera nada do seu arquivo, a menos que você queira mudar a qualidade do áudio com o menu de opções.

Você tem muita liberdade do que fazer com seus arquivos com essa ferramenta, afinal de contas, com menos de um minuto, você pode transformar qualquer arquivo de áudio em MP3, o formato de áudio mais utilizado no mundo todo.

