Pela lei iraniana, que é baseada na Sharia – uma interpretação jurídica do Alcorão –, as mulheres devem usar o hijab, um tipo de véu islâmico que cobre a cabeça, o cabelo e o pescoço.

Entre os mortos nos protestos, estão manifestantes e integrantes das forças de segurança, de acordo com um balanço oficial divulgado nesta quinta-feira (22).

As mortes aconteceram durante confrontos entre os manifestantes e a polícia em diferentes locais do país, como Tabriz, Qazvin, Mashhad, Shiraz e Kermanshah. Segundo a imprensa iraniana, as vítimas foram baleadas ou esfaqueadas. Carros da polícia e delegacias foram incendiados.

Mahsa Amini, a jovem que morreu após ser detida pela polícia, é natural do Curdistão e passava férias com a família no Irã. Ela foi detida na capital Teerã no dia 13 deste mês. Mahsa faleceu no dia 16.

Em razão da onda de protestos, o governo determinou nesta quinta o bloqueio da internet, das redes sociais e do WhatsApp em todo o país.