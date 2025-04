Porto Alegre Operação conjunta apreende mais de 2,5 toneladas de alimentos impróprios no Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Foram apreendidos 90 quilos de pescado e 2,5 toneladas de carne dentro de câmara fria no Mercado Público Central Foto: Cristine Rochol/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Vigilância Sanitária de Porto Alegre integrou ação conjunta de inspeção de carnes e pescados nesta segunda-feira (14), coordenada pelo Ministério Público do Estado. A operação teve autuações e interdições cautelares. Foram apreendidos 90 quilos de pescado e 2,5 toneladas de carne dentro de câmara fria no Mercado Público Central. Os produtos estavam sem procedência, em temperatura inadequada e em más condições de higiene.

Conforme a chefe da Unidade de Vigilância Sanitária, Denise Garcia, o foco da ação é prevenir que produtos impróprios cheguem à mesa do cidadão. Se o consumidor encontrar alguma situação irregular na Feira do Peixe ou Mercado Público, poderá denunciar no fone 156, da prefeitura.

Além da Vigilância Sanitária da Capital, participaram da operação representantes da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Receita Estadual, Delegacia de Polícia do Consumidor (Decon, Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), Ibama, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

