Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

A medida é necessária para a limpeza dos dutos do sistema de climatização Foto: Divulgação A medida é necessária para a limpeza dos dutos do sistema de climatização (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A emergência do HRES (Hospital Restinga e Extremo-Sul), em Porto Alegre, suspenderá o atendimento temporariamente entre os dias 22 de abril e 6 de maio. A medida é necessária para a limpeza dos dutos do sistema de climatização, conforme norma da Vigilância Sanitária, que determina manutenções periódicas nos serviços de saúde.

Durante esse período, não haverá atendimento por demanda espontânea na emergência do hospital. Somente casos graves, encaminhados por ambulâncias reguladas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), serão atendidos.

De acordo com a direção-geral do hospital, os procedimentos de limpeza exigem a desocupação total da emergência, já que não é possível conciliar a permanência de pacientes com a execução do serviço. A desocupação do espaço será iniciada à meia-noite do dia 22, com os trabalhos de higienização começando na manhã do dia 23. A previsão é de que os atendimentos sejam retomados no dia 7 de maio, às 8h.

“A medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança de pacientes e profissionais da saúde”, reforça o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

Durante a restrição, a população da região deve buscar atendimento em outros serviços de referência, como PA Lomba do Pinheiro e Emergência do Hospital Vila Nova. Para situações de menor gravidade, a orientação é procurar atendimento nas unidades de saúde mais próximas da sua residência.

