Operação contra furtos de fios e cabos é realizada no litoral norte

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

As ações foram deflagradas nos municípios de Tramandaí e Imbé em centrais de triagem de recicláveis e sucatas. Foto: Divulgação/SSP Foto: Divulgação/SSP

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), em conjunto com as instituições vinculadas, realizou a 10ª edição da operação de combate aos crimes de receptação, furto e roubo de fios e cabos. As ações foram deflagradas nos municípios de Tramandaí e Imbé em centrais de triagem de recicláveis e sucatas.

Ao total, foram fiscalizados nove estabelecimentos, sendo que três locais foram interditados. Em um deles, houve uma prisão por receptação e 65 quilos de fios apreendidos. Também foram registrados um caso de furto de energia, um recolhimento de veículo, seis termos circunstanciados por crime ambiental e cinco estabelecimentos notificados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A Polícia Civil, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, além da Guarda Municipal de Imbé e representantes das concessionárias, realizaram a operação conjunta. A força-tarefa permanente foi criada entre Estado e município com o Gabinete Permanente de Combate ao Furto de Fios e Cabos após o poder público ter contabilizado prejuízos na rede de iluminação, e vem sendo intensificada no litoral norte durante a alta temporada.

Denúncias

A comunidade pode colaborar com o trabalho da Polícia Civil através do repasse de informações pelo número (51) 99701-1738 – WhatsApp e Telegram. O sigilo é garantido.

