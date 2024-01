Política Operação contra o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem é desdobramento de investigação iniciada em 2023; entenda

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ramagem foi indicado para comandar a Abin pelo ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Ramagem foi indicado para comandar a Abin pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Operação Vigilância Aproximada, deflagrada nesta quinta-feira (25) pela PF (Polícia Federal), é um desdobramento da Operação Última Milha, realizada em outubro do ano passado. Um dos alvos é o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Policiais estiveram no gabinete do parlamentar, no imóvel funcional ocupado por ele em Brasília e na residência do deputado no Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. Sete policiais federais também são investigados na operação, que apura uma organização criminosa que teria se instalado na Abin com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas.

O que apontam as investigações?

Por meio do sistema chamado First Mile, conforme a PF, agentes da Abin monitoravam até 10 mil celulares a cada 12 meses, bastando digitar o número da pessoa.

O software israelense foi adquirido durante o governo do presidente Michel Temer (MDB), mas teria sido usado ilegalmente na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

A suspeita é de que ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), governadores, outros políticos e jornalistas tenham sido monitorados. Segundo as investigações, a “necessidade” de monitorar essas pessoas era criada sem qualquer lastro técnico e sem autorização judicial.

O sistema criava históricos de deslocamento e alertas em tempo real da movimentação dos aparelhos cadastrados. Os agentes da PF identificaram mais de 30 mil usos ilegais do software.

Além do uso indevido do sistema, apura-se a atuação de dois servidores da Abin que respondiam a processo administrativo disciplinar. Ambos foram presos na fase anterior da operação.

De acordo com os investigadores, esses servidores teriam utilizado o conhecimento sobre o uso indevido do sistema como meio de coerção indireta para evitar a demissão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/operacao-contra-o-ex-diretor-da-abin-alexandre-ramagem-e-desdobramento-de-investigacao-iniciada-em-2023-entenda/

Operação contra o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem é desdobramento de investigação iniciada em 2023; entenda

2024-01-25